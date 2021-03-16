Модернизацию в аэропорту Хабаровска планируют завершить до 2030 года

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Работы по модернизации аэродромного комплекса международного терминала аэропорта Хабаровска завершатся до 2030 года. Об этом во вторник сообщил журналистам глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

"[Стоимость второй очереди реконструкции аэродромного комплекса составляет] 6,5 млрд рублей. Сейчас документация проектно-сметная находится на экспертизе, должна быть закончена где-то в июне-июле", - сказал Басюк. Он добавил, что работы планируется завершить до 2030 года.

Глава совета директоров аэропорта напомнил, что работы разделили на два этапа, первая часть реконструкции завершена. В нее вошла модернизация взлетно-посадочной полосы № 1, части перрона и части рулежных дорожек. "Вторая часть включает реконструкцию окончания перрона и рулежных дорожек", - сказал Басюк.

В аэропорту также может появиться новый терминал международных авиалиний. При этом полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в беседе с журналистами отметил, что до начала его строительства необходимо оценить окупаемость проекта. Он добавил, что международных рейсов в последнее время практически нет, и в перспективе инвестор может испытывать сложности с возвратом Фондом развития Дальнего Востока выделяемых средств.

Басюк уточнил, что стоимость проекта в настоящий момент составляет 4,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей - деньги акционеров аэропорта, 1,5 млрд рублей планируется привлечь от институтов развития. Он добавил, что предложение об участии в проекте сейчас рассматривает японский консорциум, которому принадлежит 10% терминала.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. В сентябре 2019 года был открыт новый терминал внутренних авиалиний. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.