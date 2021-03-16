Индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,45% и достиг отметки 3600,68 пункта, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС в свою очередь поднялся на 0,76%, до 1555,69 пункта.

По данным на 10:24 мск, биржевые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс Мосбиржи опускался на 0,04%, до 3583,11 пункта, а РТС замедлил рост до 0,34% и находился на отметке 1549,3 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опускается на 0,94% - до $68,23 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1% и торгуется на уровне $64,78 за баррель.