Кабмин направит еще 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство России направит еще 2,7 млрд рублей на обеспечение лекарствами больных с коронавирусом, которые лечатся дома.

"Еще 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, им для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача, напомнили в правительстве.

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд рублей.