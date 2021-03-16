Правительство планирует к 2030 году сократить сроки строительства промобъектов на 40%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует к 2030 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 40%, а затраты на их реализацию - на 20% за счет внесения изменений в законодательство. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"К 2030 году в результате запланированной "пересборки" нормативного регулирования сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, а затраты на их возведение - на 20%", - отметили в секретариате первого вице-премьера.

Снижением административных барьеров и затрат инвесторов будет заниматься рабочая группа, которую возглавил первый вице-премьер. В ходе первого заседания рабочей группы по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства обсуждались первоочередные мероприятия "дорожной карты" по снижению издержек бизнеса при строительстве промышленных объектов.

"Мероприятия "дорожной карты" предполагают системные изменения правил в промышленном строительстве. В том числе посредством оптимизации избыточных требований, Планируется, что в состав документа войдет около 25 мероприятий со сроками реализации до конца 2021 года и в 2022 году. Первую версию документа планируется утвердить в середине апреля", - добавили в секретариате.

Основанием для формирования "дорожной карты" является "клиентский путь" проектов создания промышленных объектов с акцентом на самые проблемные вопросы. Также будет проанализирован зарубежный опыт строительства таких объектов и возможность его применения, отметили в секретариате Белоусова.