Госдума перенесла срок вступления нового порядка удаленной идентификации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о переносе вступления в силу с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года нового порядка идентификации лиц удостоверяющими центрами (УЦ) при получении сертификата ключей проверки электронных подписей. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает, что норма, согласно которой создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов заявителям в отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться без личного присутствия, путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации, вступает в силу с 1 января 2022 года, а не с 1 апреля 2021 года, как это предусмотрено сейчас. Сведения будут предоставляться при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации, гражданами и организациями с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

В первом чтении законопроекта предусматривалось, что эта норма вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Закон о реформе института электронной цифровой подписи был принят Госдумой в декабре 2019 года. Он предполагал существенное повышение требований к удостоверяющим центрам, в частности, увеличение минимального размера их собственных средств, получение ими лицензии на деятельность по разработке, производству, распространению криптографических средств. Полномочиями по выдаче квалифицированной электронной подписи была наделена ФНС (для юрлиц), ЦБ (для финорганизаций) и казначейство (для госслужащих).