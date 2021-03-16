Трутнев сообщил, что Восточный экономический форум сохранит международный формат

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) в случае его проведения сохранит международный формат, на него будут приглашены иностранные делегации, сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ранее Фонд Росконгресс, который является организатором ВЭФ, анонсировал проведение форума в 2021 году на 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о проведении форума еще не принималось.

"Сто процентов мы будем проводить форум в том же международном формате, в котором проводили. Мы исходим из того, что нам крайне важно сотрудничество с окружающими государствами. А вот какое количество людей будем приглашать - мы вряд ли пойдем на рекорды, будем собирать, как в прошлом году, 8 тысяч. Вряд ли в этом есть необходимость", - заявил Трутнев журналистам в Комсомольске-на-Амуре.

Полпред подчеркнул, что окончательное решение о том, будет ли проведен Восточный экономический форум в 2021 году, должен принять президент РФ Владимир Путин. "Но мы определили, что будем предлагать Владимиру Владимировичу Путину согласовать проведение Восточного экономического форума", - сказал он.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.