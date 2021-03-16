В Госдуме предложили ограничить часом предельное время выдачи багажа в аэропорту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли во вторник на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому багаж пассажирам в аэропорту после рейса должен выдаваться в срок до 60 минут с момента посадки. Текст размещен в думской электронной базе.

Авторами выступили депутаты Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко.

"В период туристического сезона для отдыхающих авиапассажиров становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин", - говорится в пояснительной записке.

Авторы указывают на то, что сейчас предельные сроки выдачи багажа не обозначены, поэтому авиакомпании могут самостоятельно трактовать факт нарушения этих сроков.

"Законопроектом предлагается установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента его прибытия", - говорится в пояснительной записке. Соответствующую поправку предлагается внести в Воздушный кодекс РФ.