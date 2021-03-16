Reuters: ФРГ хочет представить США готовый проект "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Власти Германии считают, что лучшим вариантом устранения разногласий с Соединенными Штатами по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2" является стратегия выжидания и представление готового варианта сделки. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, поскольку он считает, что, когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому [для Соединенных Штатов]", - отметил высокопоставленный дипломат ЕС. Германия, по словам официальных лиц, полагает, что лучшая стратегия в разрешении разногласий заключается в представлении США уже готового проекта.

Вместе с тем, как подчеркнул еще один источник в ЕС, в ФРГ убеждены, что в настоящее время у сторон еще существуют возможности для поиска компромиссного решения. "Берлин считает, что в Вашингтоне есть желание вести переговоры по этому вопросу и найти решение", - заметил еще один дипломат ЕС. При этом, как пишет Reuters, Германия еще не начала предметных обсуждений с администрацией президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2" и не знает окончательно позицию Вашингтона.

В свою очередь, как рассказал агентству представитель США, американские власти продолжают на разных уровнях взаимодействовать с правительством ФРГ, чтобы прояснить санкционные риски. "Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы", - подытожил чиновник.

Тем не менее, как пишет Reuters, некоторые официальные лица администрации Байдена говорят, что Вашингтону необходимо прагматично подходить к перспективам реализации "Северного потока - 2", принимая во внимание неудачные попытки предыдущих администраций по остановке проекта. Отдельные высокопоставленные чиновники в США, признавая, что трубопровод почти завершен, призвали администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления на Германию и вместо этого сосредоточиться на том, как использовать "Северный поток - 2" в случае будущих кризисов.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Проект направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. К настоящему времени было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (около 95%).