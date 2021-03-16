Россияне смогут отправиться в железнодорожный круиз по РФ с кешбэком

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Третий этап программы туристического кешбэка за отдых в России будет включать и железнодорожные круизы, следует из разосланного Ростуризмом письма представителям туристического рынка (есть в распоряжении ТАСС).

"Уважаемые участники третьего этапа федеральной программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок, период проживания в классифицированных средствах размещения, а также в специализированных транспортных средствах (железнодорожный и водный транспорт) должен составлять не менее двух ночей (трех дней)", - говорится в письме.

В пресс-службе Ростуризма ТАСС подтвердили, что железнодорожные круизы войдут в программу туристического кешбэка.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила 10 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что ведомство проработало с РЖД возможность запуска нового формата отдыха - железнодорожных круизов, в рамках которых целые вагоны используются как туристические. "Это полностью проработанная программа, когда ты ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Это новый, интересный формат, который мы в этом году хотим к летнему сезону запустить", - сказала тогда Догузова.

Продажа туров по России с кешбэком возобновится 18 марта и продлится до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет с первого дня акции, при этом путешествие должно завершиться не позже 30 июня. С участниками акции можно будет ознакомиться на портале мирпутешествий.рф. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", возврат составит 20% с одной транзакции, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок не ограничено.