Польская Orlen подписала контракт с "Роснефтью"

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", который предусматривает сокращение объемов поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн в год. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении польской компании.

"Действующий до 31 января текущего года контракт между Orlen и "Роснефтью" предусматривал поставки нефти на уровне 5,4-6,6 млн тонн в год. Новый двухлетний контракт предусматривает, что поставки на НПЗ Orlen составят 3,6 млн тонн в год", - указано в сообщении.

"Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тыс. тонн сырья. Он соответствует условиям, согласованным в ходе переговоров с российской стороной. Ограничение объемов не влияет на безопасность поставок на НПЗ группы Orlen", - подчеркивает компания.

"Ограничение поставок нефти по соглашению с "Роснефтью" ничего не меняет с точки зрения стабильности поставок на НПЗ группы Orlen и топлива в регионе. Мы готовы к таким вызовам, потому что проводим последовательную политику диверсификации поставок и наладили отношения с поставщиками нефти из других регионов мира. В то же время у нас прочная позиция на спотовом рынке", - цитирует польская компания слова главы правления Даниэля Обайтека.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы группы Orlen снабжаются нефтью на основе долгосрочных контрактов с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также спотовыми поставками из региона Северного моря, Анголы или Нигерии. В начале марта Orlen подписала контракт с американской нефтегазовой корпорацией Exxon Mobil, который предусматривает поставки в общей сложности около 1 млн тонн сырья в год для нужд НПЗ Orlen в Польше, Чехии и Литве.