Дополнительные доходы бюджета РФ от сделки ОПЕК+ в 2020 году составили 3,38 трлн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ от реализации нефти в 2020 году составили примерно 5,047 трлн рублей. При этом если бы не было заключено соглашение ОПЕК+, то бюджет получил бы существенно меньше - около 1,671 трлн рублей. Таким образом, дополнительный доход от сделки составил 3,376 трлн рублей, следует из презентации к докладу в Совете Федерации министра энергетики Николая Шульгинова, опубликованной на сайте Минэнерго.

"В 2020 году в целях нивелирования последствий от рекордного снижения спроса на нефть из-за распространения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продлено соглашение о совместных действиях по добровольной корректировке добычи нефти между опек и странами, не входящими в организацию доходы бюджета в сценарии с соглашением в среднем на 2 трлн рублей и выше (с 2017 по 2020 год - прим. ТАСС)", - говорится в презентации.

Также указывается, что EBITDA российских нефтяных компаний без сделки ОПЕК+ в 2020 году была бы отрицательной и составила бы 928 млрд рублей. Из-за продления сделки они получили положительный результат в размере 3,588 трлн рублей.

Весной 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи нефти (на 9,7 млн б/с) на фоне резкого падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. С августа прошлого участники сделки стали постепенно наращивать добычу.