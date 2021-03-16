Задолженность по зарплате в России на 1 марта составила 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2021 года составила 1 млрд 804,9 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 февраля 2021 года общая задолженность снизилась на 3,6%, или на 67,6 млн рублей.

На долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 256,4 млн рублей (14,2%), в 2020 году - 662,6 млн рублей (36,7%), в 2019 году и ранее - 885,9 млн рублей (49,1%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 39,6%; строительство - 21,7%; добыча полезных ископаемых - 11,5%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовка - 7,1%; транспорт - 5,8%.