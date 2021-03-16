Туристический потенциал Подмосковья на выставке MITT представят 14 городских округов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Туристический потенциал Московской области представят 14 городских округов в рамках 27-й Международной туристической выставке MITT, которая открылась в "Крокус Экспо". Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Хочу передать слова приветствия от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Московская область развивается быстро, у нас внутренний поток в прошлом году побил все рекорды. Нам есть куда пригласить туристов. Прежде всего, это Сергиев-Посад - православная столица России. Есть много городов, которые благодаря президентской программе благоустройства заметно преобразились. Это Зарайск, Коломна, Серпухов, Клин, космическая столица - Королев. На территории региона около 60% народных промыслов России - Жостово, Федоскино, Павлово-Посадский платок, матрешка, фарфоровые мануфактуры. Так что всех приглашаем в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Натальи Виртуозовой.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в первый день выставки гостям представили туристические возможности Серпухова, Рузы, Дмитрова, Солнечногорска, Орехово-Зуева и Волоколамска. За все дни выставки в общей сложности свой турпотенциал представят 14 муниципалитетов региона. Кроме того, в течение трех дней на выставке будут проходить презентации, конкурсы, дегустации, семинары, конференции.

"Кризис дал нам новые возможности для развития отрасли. Конечно, о полном ее восстановлении говорить пока рано, но мы уже вышли в тройку стран-лидеров по восстановлению внутреннего туризма. В прошлом году огромное количество граждан нашей страны по-другому взглянуло на Россию через путешествия. Мы продолжим открывать Россию для наших граждан - делать туры интереснее, доступнее, дешевле", - процитировали в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму РФ Зарины Догузовой.