Госдума обсудит выпуск лекарств без патента на экспорт и доступность "зеленой продукции"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроекты о производстве лекарств без патента на экспорт, об упрощении порядка выдачи туристических виз иностранцам, а также пакет законопроектов о производстве "зеленой продукции".

В первом чтении депутаты обсудят инициативу правительства, согласно которой кабмин наделяется правом в рамках международных соглашений принимать решение об использовании изобретений для производства лекарств в целях экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Текст решения должен содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, куда оно будет экспортировано. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Другим правительственным законопроектом, который также выносится на первое чтение, разрешается выдавать иностранным туристами визы на срок до шести месяцев, если у них забронирован номер в гостинице, внесенной в федеральный перечень. Согласно действующей редакции закона о порядке въезда и выезда из РФ, обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров".

"Зеленая продукция"

Госдума на пленарном заседании в среду также намерена рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта о так называемой зеленой продукции, при производстве которой применяются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Первая инициатива направлена на принятие федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", вторая приводит действующее законодательство РФ в соответствие.

Инициатива направлена на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции. Так, законопроект вводит понятие "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" в качестве аналога мировой экомаркировки. Кроме того, документ также вводит такие понятия, как "улучшенная сельскохозяйственная продукция", "улучшенное сырье" и "улучшенное продовольствие".

Документ устанавливает правовые основы создания российского бренда сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, определяющими в том числе конкурентные отличия российского производителя на экспортном рынке. Как отмечают авторы инициативы, такие нормы будут способствовать реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Под улучшенными характеристиками в законопроекте предлагается понимать качественные и количественные показатели сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, определяемые документами по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой продукции, методы ее исследования, измерений, а также правила сертификации, утвердит кабмин РФ.

Как поясняли ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, распознать новую продукцию на прилавках люди смогут с помощью специально наносимого на нее знака. Проверка на соответствие "зеленой продукции" национальным и межгосударственным стандартам будет проходить в форме добровольной сертификации. А вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз России.