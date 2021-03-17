СП выявила нарушения по выплатам стимулирующего характера медикам за борьбу с пандемией

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата выявила, что в 2020 году работникам медицинских организаций за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией было недоплачено более 330,6 млн рублей. Однако, часть задолженности - 251,2 млн рублей - были доначислены и выплачены в ходе проведения контрольных мероприятий, следует из отчета ведомства за 2020 год.

"В рамках параллельного контрольного мероприятия Счетной палатой совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ были выявлены недоплаты на сумму более 330,6 млн рублей, из которых более 251,2 млн рублей были доначислены и выплачены в ходе проведения контрольных мероприятий. Нарушение сроков осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам выявлены в 19 субъектах РФ", - следует из отчета.

В СП отмечают, что применение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления таких выплат, на первоначальном этапе реализации вызывало трудности, связанные с определением категории лиц, относящихся к группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией, размера выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время, а также периодичности их осуществления. Это привело к тому, что в субъектах были сформированы различные подходы к осуществлению выплат стимулирующего характера, что стало причиной переплат, недоплат и неправомерных выплат. "Анализ зависимости количества медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от количества пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19 в субъектах РФ показал значительные диспропорции по количеству задействованных в оказании медицинской помощи медицинских работников, получивших указанные выплаты. Количество пациентов с COVID-19 и пациентов из групп риска в конкретном регионе не является определяющим фактором, влияющим на количество медицинских и иных работников, имеющих право на получение выплат стимулирующего характера", - говорится в документе.

"В соответствии с принятым в конце декабря 2020 года решением Коллегии Счетной палаты по результатам указанных мероприятий в Минздрав России и Федерального медико-биологического агентства России направлены представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, президенту Российской Федерации, Минздраву России и высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлены информационные письма и рекомендации", - добавили в СП.