Счетная палата выявила систематические недочеты и нарушения при проверке Минпромторга

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата выявила ряд систематических недочетов и нарушений при проверке Минпромторга, говорится в материалах ведомства.

"Проверка исполнения федерального бюджета в Минпромторге России систематически выявляет ненадлежащее выполнение министерством полномочий по обеспечению результативности использования средств, неоднократный перенос сроков строительства, нарушения порядка реализации госпрограмм, непроведение мониторинга реализации госпрограмм, избыточность и недостижение плановых показателей госпрограмм, нарушения правил и соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, рост количества получателей субсидий, которые не выполнили принятые обязательства, ненадлежащее выполнение министерством полномочий по передаче Федеральному казначейству функций по ведению бюджетного учета, составлению бюджетной отчетности, а также по контролю за деятельностью подведомственных ФГУП", - говорится в материалах.

Согласно документу, под недостаточным обеспечением результативности средств имеется в виду расходование средств без достижения конечного результата в части госпрограмм по развитию авиационной промышленности, судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений.

Ведомство также отмечает недостаточную работу Минпромторга по взысканию предъявленных санкций и обеспечению возврата в доход бюджета остатков целевых средств, а также повышению эффективности исполнения госконтрактов и соглашений. "Это ведет к значительному росту просроченной задолженности", - говорится в материалах.

Ведомство также обнаружило при формировании бюджета на 2021-2023 годы нарушения порядка составления и обоснований бюджетных ассигнований, которые связаны с отсутствием расчетов на осуществление отдельных расходов и некорректным указанием статей расходов, нарушения закона о контрактной системе, порядка формирования госзадания, а также необоснованное планирование расходов в 180 млн рублей на три года на возмещение затрат по работам по получению сертификата типа самолета МВ-500 (Т-500), который не соответствует правилам предоставления субсидии, так как не является пассажирским.

Министерство устраняет нарушения, говорится в материалах.