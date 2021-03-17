СП назвала низкий сбор платежей за газ в СКФО одним из тормозов газификации регионов РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северного Кавказа негативно сказывается на темпах газификации регионов, следует из отчета Счетной палаты РФ по итогам 2020 года.

"В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО "Газпром межрегионгаз". Основными факторами, влияющими на финансовый результат, является низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа", - считают эксперты Счетной палаты.

По итогам контрольных мероприятий Счетная палата проинформировала о ситуации российское правительство, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, "Газпром", Федеральную антимонопольную службу, Ростехнадзор, а также направила обращение в Генпрокуратуру.

Кроме того, Счетная палата выявила в ходе проверок отставание от темпов газификации за прошедшие периоды. Так, за 2016-2019 годы построено 15% от планируемого объема программ газификации 2016-2020 годов, при этом фактическое освоение инвестиций составило 71%, указывается в отчете.

По мнению аудиторов, оценка уровня газификации у Минэнерго и "Газпрома" различается. "Разница в подходах по определению уровня газификации приводит к значительным расхождениям показателей процента газификации субъектов РФ", - отметили они.

Ранее "Газпром межрегионгаз" сообщал, что общая задолженность потребителей за поставленный природный газ в 2020 году выросла за год на 2,4%, до почти 180 млрд рублей. Большая часть долга - порядка 100 млрд рублей - накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа. Основная часть общего долга за 2020 год сформирована абонентами - физическими лицами. Долги населения перед поставщиком газа выросли на 7% и превысили 80 млрд рублей.

О газификации

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году.

Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из них 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.