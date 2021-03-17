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Минсельхоз Казахстана расследует инцидент с ввозом картофеля на территорию России из ФРГ

Ранее Россельхознадзор обратился к комитету госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки картофеля в Россию

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Казахстана расследует инцидент с ввозом картофеля из Германии на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба министерства в среду.

"16 марта в адрес Минсельхоза Казахстана поступило письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) о выявлении факта ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции в сопровождении фитосанитарного сертификата Актюбинской области. Предварительное расследование показало, что фитосанитарный сертификат на 60 тонн продовольственного картофеля был оформлен в строгом соответствии с нормами Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 2 марта 2021 года Актюбинская областная территориальная инспекция выдала ТОО "KazEuroplant LLP" фитосанитарный сертификат на 60 тонн продовольственного картофеля с назначением в РФ в адрес АО "РусЕвроплант". "При этом оформление документа осуществлялось в строгом соответствии с решением комиссии Таможенного союза №318 и требованиями Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС, утвержденных решением Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 года № 159", - пояснили в пресс-службе. В настоящее время Минсельхоз Казахстана продолжает расследование инцидента, его результаты будут опубликованы дополнительно.

Ранее Россельхознадзор обратился к комитету госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки картофеля в Россию. Ведомство сообщило, что фиксирует попытки ввоза из Казахстана санкционных товаров. По его данным, 3 марта в Оренбургской области были выявлены три автотранспортных средства, в которых перевозилось более 60 тонн немецкого продовольственного картофеля под видом казахстанской продукции.

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