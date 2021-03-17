Москва намерена направить деньги от размещения "зеленых" облигаций на транспортные проекты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва определила первые проекты, которые будут финансироваться за счет выпуска городских "зеленых" облигаций, ими станут закупка электробусов и строительство метро. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Помимо обычных облигаций власти активно рассматривают вопрос выпуска "зеленых" облигаций, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

"Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена. Эти проекты непосредственно влияют на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 кг в год", - сказал Ефимов.

Он отметил, что ввод новых участков метрополитена приводит к тому, что часть людей отказывается от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также приводит к сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.

Как добавила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева, "зеленые" облигации - новый инструмент для России. На сегодня существует лишь несколько выпусков таких облигаций компаниями, опыта выпуска регионами еще нет. Москва находится в активном диалоге с участниками рынка, прорабатывает правовые аспекты применения этого инструмента. Отдельный важный вопрос - учет требований бюджетного законодательства.

"В России установлен принцип единства кассы, который означает, что доходы из всех источников учитываются совместно, нет возможности обособить поступления из какого-либо источника для финансирования определенных расходов. Для соблюдения этого принципа город будет направлять эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств на финансирование заявленных проектов и формировать ежегодную отчетность об использовании средств. Такой подход полностью отвечает международной практике. Определение соответствия "зеленых" облигаций Москвы признаваемому в мире стандарту, принципам Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA), будет осуществлять рейтинговое агентство "Эксперт РА", которое имеет необходимый опыт", - пояснила Багреева.