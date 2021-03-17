Германия одобрила создание СП Framatome и ТВЭЛ по выпуску топлива для АЭС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Антимонопольное ведомство ФРГ (Bundeskartellamt) согласовало ходатайство Framatome и ТВЭЛ (топливная компания Росатома) о создании совместного предприятия (СП). Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что ходатайство было одобрено 11 марта.

Ранее сообщалось, что Framatome и ТВЭЛ подали в антимонопольное ведомство ФРГ ходатайство о создании совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных электростанций (АЭС). Это ходатайство было зарегистрировано регулятором 12 февраля.

О компаниях

ТВЭЛ - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Является монопольным поставщиком ядерного топлива на всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15 странах мира, это каждый шестой энергетический реактор.

Framatome - изготовитель и поставщик ядерного оборудования и топлива.