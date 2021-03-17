В экономику Москвы привлекут почти 25 млрд рублей за счет трех СЗПК

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Почти 25 млрд рублей инвестиций привлекут в экономику Москвы в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Все они заключены между Российской Федерацией, Москвой и компаниями-инвесторами, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На сегодня в Москве подписано три соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Все они были заключены между Российской Федерацией, Москвой и компаниями-инвесторами. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 25 млрд рублей. На региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с 2 апреля текущего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что в рамках данных соглашений инвесторам также будет гарантирована государственная поддержка в течение всего срока их действия.

"Первое соглашение заключено с ООО "Р-Опра" и оговаривает условия создания в особой экономической зоне "Технополис "Москва" фармацевтического предприятия, в этот проект планируется привлечь 8,6 млрд рублей. Второе соглашение подписано с АО "Р-Фарм", оно касается реализации инициативы по выпуску вакцины "Спутник V", планируемый объем инвестиций составит 8,4 млрд рублей. Третье соглашение подписали с ГК "Медси" на создание многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте, в проект планируют инвестировать 7,83 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На федеральном уровне инструмент запустили в 2020 году, при этом соглашения инвесторы заключали с Российской Федерацией и ее субъектами. Минимальный размер инвестиций в проекты в рамках данных соглашений на федеральном уровне определен в различном объеме для каждой отрасли, срок действия - от шести до 20 лет.

На уровне города Москвы соглашения будут подписываться в отношении инвестпроектов с общим объемом инвестиций не менее 200 млн рублей вне зависимости от отрасли их реализации.