"Камаз" в 2020 году получил 1,5 млрд рублей прибыли против убытка годом ранее

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Камаза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год составила 1,545 млрд рублей против убытка в 1,517 млрд рублей годом ранее. Это следует из материалов компании.

При этом выручка "Камаза" по итогам 2020 года увеличилась на 16%, до 185,868 млрд рублей. "Рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, выводом на рынок первой модели новейшей линейки автомобилей К5 - Камаз-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы)", - отметили в компании.

Прибыль от продаж за отчетный период достигла 5,345 млрд рублей. Чистые активы "Камаза" за 2020 год увеличились на 6,717 млрд и составили 49,5 млрд рублей.

"За счет своевременных мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности компании, удалось нивелировать неблагоприятные макроэкономические факторы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Мы смогли создать оптимальные условия для стабильной работы производства и выполнения показателей бизнес-плана, параллельно продолжая работу по расширению спектра продукции. В результате в 2020 году компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 - стартовали продажи и реализованы первые 500 магистральных тягачей Камаз-54901. Кроме того, презентованы высокотехнологичные продукты: новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, электромобиль КАМА-1, тягачи на СПГ и новые логистические решения в области автономных транспортных средств", - прокомментировал результаты гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, слова которого приводятся в сообщении.

В компании также отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса,"Камаз" укрепил позиции на российском рынке. Так, на фоне его снижения автопроизводитель по-прежнему является лидером в своем сегменте с долей 47,5% (+3,3% в сравнении с 2019 годом).

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).