В "Аэрофлоте" указали на отсутствие признаков банкротства или недостатка ликвидности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Признаков банкротства или недостатка ликвидности у группы "Аэрофлот" нет, компания принимает все меры, чтобы этого не произошло. Об этом заявил в среду генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Признаков банкротства или недостатка ликвидности мы сейчас не видим и предпринимаем все меры, чтобы этого не произошло", - сказал он.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил журналистам, что признаков банкротства у российских авиакомпаний нет, несмотря на ухудшение финансово-экономического состояния перевозчиков. Как следовало из данных Росавиации, убыток авиакомпаний за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд рублей. При этом по итогам 2019 года, несмотря на рекордный пассажиропоток, совокупный убыток авиакомпаний составил 38,8 млрд рублей.