Госдума уточняет вопросы организации межрегиональных пассажирских перевозок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым в том числе уточняется срок начала перевозок по межрегиональному маршруту победителем конкурса, а также вводится понятие "срок эксплуатации транспортных средств".

Документ обязывает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по межрегиональному маршруту, приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через 90 дней со дня его включения в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а в случае изменения межрегионального маршрута регулярных перевозок - не позднее чем через 10 дней со дня изменения сведений о данном маршруте в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Помимо этого, законопроектом устанавливается, что если по итогам проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным, межмуниципальным маршрутам несколько заявок получили одинаковое количество баллов, победителем признается участник конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

Также вводится понятие "срок эксплуатации транспортного средства" - количество полных календарных лет, прошедших с года, в котором впервые была осуществлена государственная регистрация транспортного средства. Как пояснил ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, сейчас "не определено понятие "срок эксплуатации транспортных средств", которое является одним из критериев оценки заявок на участие в открытых конкурсах".

"Кроме того, не установлены сроки, в течение которых перевозчик обязан приступить к перевозкам по установленному или измененному межрегиональному маршруту. Отсутствует механизм изменения расписания перевозок в связи с переходом территорий на другие часовые зоны", - продолжил депутат. Он добавил, что органы власти также не наделены полномочиями по установлению формы электронной маршрутной карты и требований к ней. Согласно тексту, полномочием по утверждению формы электронной карты маршрута регулярных перевозок и требований к ней наделяется Минтранс РФ.

"Предлагаемые нам изменения должны устранить имеющиеся нестыковки в действующем законодательстве", - добавил Синяговский.