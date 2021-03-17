ФАС приступила к проверкам крупнейших производителей продукции птицеводства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее территориальные органы приступили к проведению внеплановых проверок крупнейших производителей продукции птицеводства, представит результаты в правительство в апреле, сообщает пресс-служба ФАС.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"ФАС России и ее территориальные органы по поручению правительства РФ приступили к проведению внеплановых проверок крупнейших производителей продукции птицеводства на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. Информация по результатам проверок будет представлена в правительство в апреле", - говорится в сообщении ФАС.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

По данным Росстата, стоимость мяса кур в России за неделю с 2 по 9 марта 2021 года выросла на 1,7%. Кроме того, в феврале куры охлажденные и мороженые подорожали на на 4,7%.