Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о производстве улучшенной сельхозпродукции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о производстве в РФ так называемой зеленой сельскохозяйственной продукции, в отношении которой применяются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров.

Первая инициатива направлена на принятие федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками". Так, документ вводит понятие "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" в качестве аналога мировой экомаркировки. Кроме того, документ вводит такие понятия, как "улучшенная сельскохозяйственная продукция", "улучшенное сырье" и "улучшенное продовольствие". Как отмечают авторы инициативы, цель законопроекта - повысить для граждан доступность сельхозпродукции, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции.

Законопроект устанавливает правовые основы создания российского бренда сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, определяющими в том числе конкурентные отличия российского производителя на экспортном рынке. Как отмечают авторы инициативы, такие нормы будут способствовать реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Под улучшенными характеристиками в законопроекте предлагается понимать качественные и количественные показатели сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, определяемые документами по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой продукции, методы ее исследования, измерений, а также правила сертификации утвердит кабмин РФ. Документ также предлагает ограничить при производстве зеленой продукции использование генетически модифицированных семян, а также запретить технологии, связанные с ионизирующим облучением.

Как уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников ("Единая Россия"), высококачественная продукция будет сопровождаться специальным знаком. Кроме того, вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей. Вести этот реестр будет Минсельхоз России. "В результате мы сможем потребителей обеспечить качественными товарами и увеличить наше конкурентное преимущество при реализации продукции на экспорт", - сказал журналистам Плотников.

Вторая инициатива, принятая Госдумой в первом чтении, подготовлена в связи с необходимостью привести действующее законодательство РФ в соответствие с новыми нормами о зеленой сельхозпродукции. В частности, в законе "О развитии сельского хозяйства" предлагается прописать новые категории сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, а также их производителей.