Кабмин выделит 100 млн рублей МСП и социальным НКО на профилактику COVID-19

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 100 млн рублей на предоставление в 2021 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на проведение мероприятий по профилактике распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В том числе 40 млн рублей будут направлены МСП, 60 млн рублей - социально ориентированным НКО, уточняется в документе.

Контроль за использованием средств будет вести Минфин России, который должен представить соответствующий доклад в кабмин до 1 февраля 2022 года.

Правительство РФ 2 июля 2020 года утвердило правила предоставления субсидий на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Как указывали на сайте Федеральной налоговой службы, размер субсидии определяется как "сумма средств на расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15 тыс. рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 года".

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15 тыс. рублей.