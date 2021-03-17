В Нижегородской области планируют построить два свиноводческих комплекса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Свиноводческие комплексы за 4,7 и 4.9 млрд рублей планирует построить ООО "Правдинское свино производство-2" в двух районах Нижегородской области. Власти намерены предоставить инвестору налоговые льготы в размере 580 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба губернатора и кабинета министров региона.

"Планируется построить два свиноводческих комплекса - в Ардатовском и Сергачском районах Нижегородской области. Каждый комплекс рассчитан на 6 тыс. свиноматок и производство 180 тыс. голов свиней в год. Реализация этих инвестпроектов внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. На каждом предприятии предусмотрено создание 150 рабочих мест. Поэтому мы хотим поддержать инвестора льготой по налогу на имущество", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций региона Игоря Норенкова.

Объем инвестиций в строительство комплекса в Ардатовском районе составит более 4,7 млрд рублей. Проекту планируется предоставить льготы по налогу на имущество на пять лет в размере 281,8 млн рублей. Срок окупаемости с учетом поддержки - до сентября 2027 года.

Объем вложений в возведение объекта в Сергачском районе составит 4,9 млрд рублей. Правительство планирует предоставить этому проекту аналогичную поддержку в размере 298,5 млн рублей на пять лет. Срок окупаемости также до ноября 2027 года.

Отмечается, что инвестором выступит ООО "Правдинское свино производство-2".