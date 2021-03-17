Бизнесменов в Воронежской области освободят от налогов при строительстве туробъектов

ВОРОНЕЖ, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы утвердили предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма. Изменения внесли в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Организации, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 млн рублей, относящиеся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящие в туристско-рекреационный кластер, могут включить в перечень особо значимых инвестиционных проектов региона. Таким инвесторам в Воронежской области положен ряд преференций", - цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова. В частности, инвесторы смогут воспользоваться льготой в виде освобождения от налога на имущество организаций сроком на пять лет. По словам спикера, изменения в закон приняли парламентарии для подготовки нормативной базы для реализации нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на данный момент подготовка нацпроекта находится в финальной стадии. До конца марта он будет внесен на рассмотрение в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Основными задачами нацпроекта является увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 до 140 млн в год, создание новых рабочих мест, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.