Власти 21 американского штата подали иск к Байдену из-за нефтепровода Keystone XL

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Власти 21 американского штата подали иск к администрации президента Джо Байдена, они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Исковое заявление поступило в среду в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас, сообщается в его электронной базе данных.

Байден после вступления в должность в январе подписал не менее 15 указов. В их числе было распоряжение об отмене строительства нефтепровода Keystone XL. Истцы настаивают на том, что новый американский лидер превысил свои полномочия, когда принял данное решение. Они требуют признать соответствующий указ неконституционным и отменить.

Инициаторами подачи иска являются генпрокуроры штатов Техас и Монтана. Они подчеркивают, что из-за отмены строительства нефтепровода не менее 12 тыс. человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас не смогут получить работу. Власти многих штатов лишатся потенциальной прибыли. По мнению истцов, вопрос о строительстве Keystone XL следовало согласовать с Конгрессом США.

"С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти", - говорится в публикации на сайте генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Он назвал решение американского лидера об отзыве разрешения на строительство трубопровода незаконным.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявил, что Оттава разочарована решением Байдена относительно Keystone XL. Трубопровод должен был позволить доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана.