Корпорация МСП разработает стратегию развития с ориентацией на реальные запросы бизнеса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) разработает стратегию развития с учетом реальных запросов предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Александр Исаевич, комментируя итоги проверки деятельности Счетной палатой.

Счетная палата, отчитываясь о своей работе в 2020 году, отметила отсутствие у Корпорации МСП программы развития на долгосрочный период.

"Стратегия будет. И главное, что это будет стратегия, отражающая запросы реальных предпринимателей. Мы на связи с ними, постоянно проводим рабочие встречи, контактируем в рамках предоставления мер поддержки и верифицируем новые инициативы. Этот диалог позволяет нам производить тонкую настройку инструментов стратегии", - сообщил Исаевич.

В свою очередь в Минэкономразвития РФ также сообщили ТАСС, что ознакомлены с результатами проверки корпорации, проведенной Счетной палатой. "С учетом начатой реформы институтов развития и готовящейся "Стратегии социально-экономического развития 2030" ведется разработка и стратегии развития корпорации. В скором времени эта работа будет завершена. Уже сейчас можно сказать, что все востребованные бизнесом меры так или иначе останутся приоритетными в стратегии развития корпорации, но будут добавлены и новые направления", - сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста. О масштабной оптимизации институтов развития премьер-министр России Михаил Мишустин объявил 23 ноября.

Александр Исаевич был назначен на должность гендиректора Корпорации МСП 22 декабря. Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.