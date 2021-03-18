Аналитики зафиксировали сокращение числа салонов красоты в крупных городах России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сокращение количества салонов красоты в крупных российских городах за последний год в среднем составило 10%. Об этом сообщается в результатах исследования геосервиса 2ГИС и платформы "Сберуслуги" о том, как изменился рынок бьюти-услуг в период с марта 2020 года по март 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

По данным аналитики, число салонов красоты, которые оказывают услуги по уходу за лицом и телом, за год в среднем снизилось на 10% - до 22 935 организаций. Самое сильное сокращение количества точек зафиксировано в Саратове (-29%), Тюмени (-27%) и Омске (-24,5%). Самое незначительное - Москве (-3%) и в Екатеринбурге (-0,4%). Годом ранее число салонов красоты выросло на 7%.

Салоны красоты стали одной из сфер, которые приостановили работу после введения ограничительных мер весной 2020 года. По данным сервиса для самозанятых специалистов "Сберуслуги", по мере снятия ограничений спрос на услуги красоты стал восстанавливаться одним из первых. При этом категория "красота и здоровье" - в числе самых быстрорастущих на сервисе. Кроме того, за последний год количество самозанятых в сфере красоты выросло в восемь раз. Эта профессиональная область - вторая по привлекательности для работы на себя после создания видео и аудиоконтента.

"Прошедший год неблагоприятно сказался на салонах красоты и многие из них не восстановили свою деятельность после локдауна. Тем не менее, мы видим, что большое количество специалистов за это время перешли в категорию самозанятых и стали оказывать услуги самостоятельно. Все чаще подобные сделки происходят в приложениях по поиску услуг. Технологии упрощают работу на себя, поиск клиентов и мастеров. Мы уверены, что все больше специалистов по красоте в крупных российских городах будут работать на себя", - прокомментировала результаты исследования операционный директор сервиса "Сберуслуги" Марина Александровская.