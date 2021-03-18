В СФ предложили ввести нулевую налоговую ставку для компаний, зондирующих Землю из космоса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Группа российских сенаторов разработала проект закона, который вводит нулевую налоговую ставку для частных компаний, занимающихся дистанционных зондированием Земли. Текст законопроекта, который в четверг будет направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, его заместитель Валерий Васильев и члены комитета Валерий Пономарев и Игорь Морозов.

"В проекте федерального закона предусмотрены положения, позволяющие применить ставку 0% налогоплательщикам и плательщикам страховых взносов, осуществляющим деятельность в сфере дистанционного зондирования Земли, и не признавать объектом обложения страховые взносы и выплаты и иные вознаграждения, осуществляемые по 31 декабря 2035 года (включительно) в пользу физических лиц, являющихся гражданами, иностранными гражданами или лицами без гражданства, по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы уточняют, что законопроект призван стимулировать частные компании к осуществлению космической деятельности, а также привлечь частные инвестиции для развития внутреннего рынка космических технологий и увеличения доли участия РФ на мировом рынке в этой сфере. Дистанционное зондирование Земли является одним из важнейших направлений космической деятельности, подчеркивают сенаторы.

"Приобретение ресурса космических систем дистанционного зондирования Земли способствует информационному обеспечению государственных органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, а также в области экологического мониторинга", - сказано в законопроекте.

Также члены комитета в четверг направят Мишустину законопроект, который закрепляет в законодательстве понятие предпринимательской деятельности в области исследования и использования космического пространства. Еще один документ разработан в целях создания законодательной основы для регулирования предпринимательской деятельности в области дистанционного зондирования Земли, установления принципов предоставления данных зондирования для целей обеспечения обороны и безопасности России.