Собираемость платежей за вывоз отходов выросла до 85,7% в 2020 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Собираемость платежей за вывоз отходов у населения и компаний выросла в 2020 году в среднем по стране на 8 процентных пунктов и достигла 85,7%. Исправнее всего платят в Центральном федеральном округе, хуже других - в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает в четверг пресс-служба Федерального экологического оператора.

"По итогам 2020 года собираемость платежей за вывоз отходов в целом по стране составила 85,7%. В 2019 году процент собираемости зафиксирован на уровне 77,7. Лучше всего население и компании платят за вывоз твердых коммунальных отходов в Центральном федеральном округе - 92,41%, на втором месте Уральский федеральный округ - 89,05%, на третьем - Приволжский округ (88,51%)", - говорится в сообщении.

В Северо-Западном округе собираемость платежей составила 87,05%, в Сибирском - 85,66%, в Южном - 79,34%, в Дальневосточном - 70,26%. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский округ - 65,4%. В 27 регионах собираемость платежей по итогам 2020 года составила более 90%. В 32 регионах платежная дисциплина зафиксирована на уровне от 80 до 90%, в 21 регионе она составляет менее 80%.

"В пятерке лидеров среди региональных операторов по собираемости платежей: "ЖКХ БМР" (Чукотский автономный округ) - 99,81%, "Транссиб" (Томская область) - 99,66%, "Ремондис Саранск" (Мордовия) - 99,60%, "ЖЭУ" (Амурская область) - 99,59%, "Чистый город" (Северная Осетия) - 99,55", - уточнили в пресс-службе.