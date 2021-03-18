В Минвостокразвития оценили стоимость проекта "Новый Мурманск"

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Стоимость проекта "Новый Мурманск", который подразумевает редевелопмент портовой территории города, оценивается приблизительно в 10 млрд рублей на ближайшие пять лет. Об этом сообщил журналистам в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам рабочего совещания в Мурманске.

"По стоимости: нам представили два варианта. Я считаю, что нужно идти не от принципа, сколько хотим потратить, а мы хотим вложить столько денег, сколько эффективно. Если есть эффективный проект на 10 млрд рублей, надо 10 млрд и вкладывать. Считаю, что с учетом того, что туристический поток уже есть, мы оперируем не в чистом поле, здесь точно есть экономическая модель, значит, для государства создавать инфраструктуру выгодно. Есть частные инвесторы, с нами два иностранных инвестора были, представители ведущих гостиничных сетей мира, они видят потенциал. Думаю, порядка 10 млрд рублей - это то, с чем можно оперировать в ближайшие пять лет", - сказал Чекунков.

Он отметил, что дал поручение ускорить создание инфраструктуры, применить новые механизмы, в частности механизм арктической концессии, который нужно максимально эффективно использовать в Мурманской области.

О концепции проекта "Новый Мурманск"

Власти Мурманской области совместно с ведущей российской консалтинговой компанией КБ "Стрелка" подготовили концепцию проекта "Новый Мурманск", он предполагает редевелопмент портовой территории города, преображение территории в привлекательное для туристов пространство, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Один из глобальных проектов не только для Мурманска, но и для всей Арктики - это проект редевелопмента портовой территории под названием "Новый Мурманск". Сегодня подготовлена концепция этого проекта, который имеет не столько региональное, сколько федеральное и международное значение. КБ "Стрелка" подготовило концепцию. Потенциальные инвесторы - крупнейшие международные сети отельеров", - заявил Чибис.

Как отметил глава Минвостокразвития, "Новый Мурманск" - пример того, как эволюционирует город. "Мурманску больше одного века, он послужил этот век щитом для нашей страны, будучи важнейшим центром во время Великой Отечественной войны, будучи базой Северного флота. Это все продолжает успешно исполняться. Но этот щит вдруг стал модным городом, куда стремится молодежь, социальные сети россиян пестрят тем, как они классно проводят здесь время", - сказал Чекунков.

По его словам, Мурманску есть к чему стремиться в части гостиничного фонда, спектра туристического сервиса, но город интересует и россиян, и иностранных граждан. "Сейчас спрос сформирован, задача - дать предложение, то есть подвести то качество услуг и среды, которое может закрепить этот статус, стать настоящей северной столицей и туристическим городом глобального значения. Мы со своей стороны все ресурсы, необходимые от органов федеральной исполнительной власти, от институтов развития, приложим", - сказал глава Минвостокразвития.

Проект "Новый Мурманск" подразумевает редевелопмент портовой территории города. На берегу Кольского залива планируется строительство конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей.