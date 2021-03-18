Эксперты считают, что ЦБ вряд ли повысит ключевую ставку 19 марта

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Совет директоров Банка России в пятницу, 19 марта, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Однако, по их оценкам, переход к постепенному ужесточению денежно-кредитной политики уже близок, и до конца 2021 года ставка может достигнуть 4,75-5%.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность и занятость населения, а наиболее пострадавшие сектора будут восстанавливаться еще не один год, констатируют эксперты. И хотя начавшаяся вакцинация дает шансы на постепенный выход из кризиса, ценовое давление, ранее предполагающееся как временный эффект, продолжает увеличиваться.

Инфляция подталкивает ставку к росту

Основной причиной, по которой ЦБ может рассматривать вариант повышения ставки, - инфляция, превышающая таргет в 4%. В феврале рост потребительских цен ускорился до 5,7% в годовом выражении после 5,2% в январе - это максимальное значение с ноября 2016 года. Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит подорожание продовольственных товаров.

"Основное давление на цены оказало подорожание продуктов питания в годовом выражении до 7,7% [в феврале] против 7% в январе", - указывают в Deutsche Bank. Кроме того, инфляция в сфере услуг в феврале ускорилась до 2,9% против 2,8% в январе, что указывает на некоторую нормализацию в секторах, пострадавших от пандемии, добавляют в банке.

Другим фактором возможного повышения ключевой ставки является ожидаемое восстановление экономической активности в связи с замедляющимися темпами роста числа заболевших COVID-19 и ослабление ограничений.

На восстановление экономической активности указывает и последняя статистика. "По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе практически вернулся на докризисные уровни. На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за февраль указали на продолжение роста как в промышленности, так и в секторе услуг, а Банк России прогнозирует, что экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень уже к концу этого года", - отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Еще одним косвенным подтверждением будущего ужесточения денежно-кредитной политики служат и прозвучавшие на прошлой неделе комментарии Минфина о планах по снижению объема размещений ОФЗ в текущем году, добавляет аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Такая риторика свидетельствует о перспективах снижения темпов развития финансового рынка и опосредовано - темпов монетизации экономики, способствует охлаждению рыночного спроса и сглаживает глобальные инфляционные риски, учитывая роль РФ в мировом разделении труда", - поясняет эксперт.

Повышать нельзя оставить

Несмотря на то, что предстоящее решение по ставке в условиях давления цен выглядит достаточно сложным, оно должно определяться не текущей инфляцией, а тем, как динамика инфляции видится на горизонте конца 2021 года, утверждает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

"Пока нет причин ожидать, что цены на продовольствие продолжат быстро расти и в конце 2021 года, стабильный курс рубля будет оказывать сдерживающий эффект на инфляцию", - полагает она. Эксперт напоминает, что регулятор снизил ставку с 5,5% до 4,5% только летом 2020 года, и начало ее повышения уже в марте этого года означало бы, что экономика, по сути, не успела воспользоваться смягчением монетарной политики.

Кроме того, центробанки развивающихся стран все равно действуют с оглядкой на ключевые эмиссионные центры - США и еврозоны, указывает эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, а мировые регуляторы пока сохраняют крайне мягкую риторику.

Большинство собеседников ТАСС придерживается позиции, что пока российская экономика не готова к более жестким монетарным условия, и, несмотря на рост инфляции, регулятор на ближайшем заседании все же сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом часть экспертов полагает, что показатель уже находится, хоть и незначительно, ниже своего справедливого значения. Однако в одном они единодушны - время низких ставок подходит к концу. Переход постепенному повышению ключевой ставки ЦБ начнет не позднее лета, а по итогам 2021 года она может вырасти на 50-75 базисных пунктов (б.п.).

"Сейчас нет сомнений, что ЦБ начнет цикл ужесточения денежно-кредитной политики довольно скоро, но насколько ставка будет повышена и когда цикл повышения начнется. будет зависеть от динамики макроэкономических показателей до конца марта и в апреле", - уточняет старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева.

Как полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая, регулятор может повысить ключевую ставку уже на апрельском заседании после уточнения макропрогнозов. В Renaissance Capital ожидают, что первое повышение ставки на 25 б.п. состоится в июне, когда риски третьей волны пандемии окончательно сойдут на нет.

"Финам" в базовом сценарии до конца года прогнозирует до двух повышений ставки - до 4,5-4,75%, и возвращение к нейтральному диапазону в 5-6% в 2022 году. По оценкам "ВТБ Капитала", ставка на конец 2021 года достигнет 4,75%.

"ЦБ будет повышать ставку плавно, без резких движений - по 25 б.п. Мы можем только гадать, как быстро, но это и не столь важно", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Евгений Жорнист. Эксперт добавил, что рынок уже заложил в цены длинных облигаций рост ставки до уровня 5,5-6% с текущих 4,25%, поэтому повышение не должно оказать влияния на цены.

Прогнозы участников рынка