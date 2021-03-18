ОЗК начнет закупать зерно на биржевых торгах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) приняла решение перейти на закупку пшеницы на биржевых торгах. Об этом говорится в сообщении компании.

"ОЗК принято решение перейти на закупку пшеницы на биржевых торгах", - отмечается в сообщении. Механизм будущих торгов прорабатывается с Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), которая станет их оператором. Предварительная дата первых торгов по новой схеме - начало сельскохозяйственного сезона 2021-2022, который стартует с 1 июля 2021 года.

Как пояснили в компании, новый механизм является следствием положительного опыта, накопленного при проведении электронных внебиржевых аукционов на площадке IDK.RU, которые зарекомендовали себя как эффективный механизм, востребованный участниками рынка, и позволяющий формировать экономически обоснованную цену на пшеницу. Также в ОЗК отметили, что закупка пшеницы с использованием биржевых торгов позволит расширить круг участников, привлечь новых поставщиков, обеспечить максимальную прозрачность.

В компании напомнили, что ОЗК и НТБ имеют опыт взаимодействия в реализации зерна федерального интервенционного фонда. "Трансформация биржевого механизма является плановой работой компании по совершенствованию торгово-закупочной деятельности на зерновом рынке", - считают в ОЗК.

О компании

ОЗК, созданная в 2009 году, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ.