В Минвостокразвития считают, что Мурманск справедливо претендует на звание столицы АЗРФ

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Мурманская область стала популярным направлением среди туристов, регион обладает серьезным инвестиционным потенциалом и справедливо претендует на звание столицы российской Арктики. Об сообщил в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам рабочего совещания в Мурманске.

"Мурманск справедливо и достойно претендует на название столицы российской Арктики. <…> В последнее время Мурманск стал моднейшим направлением для туристов. <…> В этом огромный потенциал для государства - эффективно вложить средства, создать новое качество среды, жизни, увеличить еще этот поток туристов и экономическую активность. В результате это регион, важнейший для страны, станет еще более комфортным, дружелюбным для жизни граждан", - сказал Чекунков.

Отвечая на вопрос о возможностях региона принять Международный арктический форум, он отметил, что у Мурманска есть большой потенциал для проведения многих мероприятий.

"Это город, который интересен молодежи - и российской, и со всего мира. Поэтому не только про инвестиции разговариваем, про вопросы грандиозного сотрудничества, но и про спорт, искусство, кино, что интересует молодых. Хотелось бы, чтобы Мурманская область за собой эту роль территории молодых застолбила", добавил Чекунков.

Министр также напомнил о поставленной президентом РФ задаче о развитии севера.

"Сейчас Арктика сосредотачивает интересы всего мира. <…> Задача РФ, чтобы это сотрудничество было конструктивным во имя мира, баланса", - отметил глава Минвостокразвития.

Председательство в Арктическом совете

Через два месяца РФ вступает в права председателя Арктического совета. Как ранее отмечал Чекунков, ведется серьезная работа с МИД РФ. В рамках работы оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах ранее был разработан план мероприятий, среди основных направлений, наравне с экономическим развитием территории и климатической повесткой, качество жизни людей в Арктической зоне.