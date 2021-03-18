Песков: вопрос налогов спортивных федераций может быть поднят на президентском совете

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вопрос налогообложения спортивных федераций в РФ может быть рассмотрен на уровнях профильного министерства, правительства и президентского Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сказал в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал журналистам слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая ранее в эфире радио "Комсомольская правда" посетовала на необходимость платить со спонсорских средств налог на прибыль в размере 43%.

"Мы, конечно, вместе с вами радуемся успехам наших лыжников, а что касается налогообложения спортивных федераций - [это] рабочий вопрос, и поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством, никаких препятствий здесь мы не видим", - сказал Песков. Он отметил, что любые проблемы, связанные с налогообложением, являются достаточно сложными, так как имеются сопутствующие факторы.

Представитель Кремля напомнил и о функционировании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. "Такая возможность - поднять в рамках президентского Совета этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы - существует, и нужно ей пользоваться. Существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос надо поднимать", - заключил Песков.

Он также прокомментировал слова Вяльбе о том, что она не получила ответ на свое обращение на прямую линию (элементы этого формата были включены в прошлом году в традиционную большую пресс-конференцию Путина). "Елена Вяльбе, при всем уважении к ней, не единственная, кто обращалась на прямую линию президента. И, к сожалению, даже многочасовой формат не позволяет соединить и ответить на вопросы всех граждан, которые проявляют интерес", - заметил Песков.