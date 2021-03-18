В Минвостокразвития сообщили, что проект "Новатэка" в Мурманске даст 17 тыс. рабочих мест

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках единого проекта "Арктик СПГ - 2", реализуемый в Мурманске компанией "Новатэк", даст 17 тыс. новых рабочих мест и существенно улучшит благосостояние региона. Об этом сообщил в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы используем преимущество здесь - арктический холод, который делает более рентабельным процесс сжижения газа. Те объемы газа, которые позволят сжижать промышленные установки, создаваемые здесь, изменят мировой энергетический баланс, повысят экологичность мировой энергетической системы, поскольку газ - гораздо более экологичное топливо. Мы говорим о возможности добавить несколько десятков миллионов тонн СПГ к мировому балансу. И что очень важно, здесь постоянно будет работать 17 тыс. человек. Это огромное предприятие даст 17 тыс. рабочих мест и принесет существенное благосостояние Мурманской области", - сказал Чекунков после посещения стройплощадки.

Глава Минвостокразвития назвал стройку промышленным подвигом, который "поможет сделать Мурманск комфортной, глобальной столицей Арктики". "Таких резидентов [ТОР "Столица Арктики"], как "Новатэк", - их единицы, зато качество их абсолютно лидирующее в мировом масштабе. Поэтому каждый такой проект мы будем сопровождать руками от первой сваи до ленточки и производства до крейсерской скорости", - сказал Чекунков.

Как добавил губернатор области Андрей Чибис, "промышленный подвиг уже сейчас приносит дополнительные налоги в областной бюджет и дает молодежи возможность самореализации".

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - часть единого проекта "Арктик СПГ - 2", реализация которого позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке до 15% к 2025 году. Реализует проект компания "Новатэк Мурманск" - первый резидент ТОР "Столица Арктики". Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ. Общий объем инвестиций - свыше 150 млрд рублей.

Проект не имеет аналогов в России. Его главный приоритет - локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа, реализуемых в виде модульных конструкций на подвижных (перемещаемых) железобетонных основаниях гравитационного типа. Такая технология позволяет в целом сократить объем инвестиций в создаваемую наземную инфраструктуру завода, строящегося, к примеру, по классической схеме, а также оптимизировать логистическую схему и инфраструктуру, позволяя отгружать произведенный товар непосредственно с терминала в танкер.