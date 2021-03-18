Суд разрешил возобновить строительство на космодроме Восточный

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Шестой арбитражный апелляционный суд разрешил производственно-строительному объединению (ПСО) "Казань" возобновить строительство стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный.

"Ходатайства о приостановлении исполнения решения суда удовлетворить", - говорится в картотеке на сайте электронного правосудия.

Ранее Арбитражный суд Амурской области привлек ПСО "Казань" к административной ответственности за "нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию". Иск поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ.

Жалобу на определение арбитража Амурской области в Шестой арбитражный апелляционный суд подало ПСО "Казань". Решение по существу жалобы пока не принято.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.