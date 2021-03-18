МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" может провести листинг акций на Московской бирже во II квартале 2021 года. Об этом в ходе "Дня инвестора" сообщил финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен.

"Как международная холдинговая компания мы планируем провести листинг наших обыкновенных акций на Московской бирже уже во втором квартале. Мы ожидаем, что это будет положительно воспринято рынком и положительно повлияет на торговлю акциями "Ленты", поскольку мы получаем доступ к растущей базе частных инвесторов", - сказал он.

По мнению Педерсена, ликвидность и объем торгов бумагами "Ленты" можно и нужно улучшать. Он также отметил, что компания заинтересована в сделках по слиянию и поглощению. "Если в дополнение к органическому росту нам представится возможность нарастить стоимость за счет консолидации отрасли, мы не преминем воспользоваться нашим сильным балансом и, возможно, временно превысим заявленный показатель по соотношению чистого долга к EBITDA в 1,5", - отметил он.

Финансовый директор компании добавил, что "Лента" также планирует вкладывать средства в увеличение выручки от существующих бизнесов, в новые магазины и развитие онлайн-канала.

18 марта "Лента" в презентации сообщила о том, что рассматривает возможность проведения SPO для увеличения доли акций в свободном обращении. Акционерный капитал компании состоит из 97 млн 585 тыс. 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций с равными правами голоса. Номинальная стоимость каждой акции равна 0,001 евро. Сейчас акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. "Лента" провела IPO в феврале 2014 года объемом $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн, еще $150 млн - в октябре.

О ретейлере

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении - 21,04% акций. На конец 2020 года под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м в 88 городах России. Чистая прибыль "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года составила 16,54 млрд рублей против убытка в объеме 2,79 млрд рублей за 2019 год.