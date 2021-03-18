Глава Минвостокразвития назвал сроки реализации первого этапа "Нового Мурманска"

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Первая очередь проекта "Новый Мурманск", который подразумевает редевелопмент портовой части города и масштабное строительство объектов гостеприимства, должна быть завершена до конца 2024 года. Об этом сообщил в четверг журналистам в Мурманске министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В течение ближайшего года мы сформируем финансовую модель проекта - откуда деньги, сколько это стоит и план-график, чтобы в ближайшие 3,5 года было завершено строительство первого этапа. Я поставил сегодня задачу перед сотрудниками министерства, чтобы первый этап мы до конца 2024 года уже видели в камне, стекле железе и других материалах", - сказал Чекунков после осмотра будущей стройплощадки со стороны Кольского залива.

По его мнению, конструкторское бюро "Стрелка", которое совместно с мурманскими властями подготовило проект концепции проекта, "сделало хорошую работу". "Проект вписывается в существующий рельеф и инфраструктуру. Что важно - создать круглогодичный, крытый тематический объект, условно назовем его парк, где люди могли бы отлично проводить время независимо от погоды. Все обязательно должны выйти в порт, попасть на [ледокол] "Ленин", и также иметь место, где можно спрятаться от стихии, если вдруг погода станет суровой", - сказал Чекунков.

Как отметил министр, нынешняя бухта уже привлекает туристов. "Ей [бухте] уже больше 100 лет, и все 100 лет это был один из ключевых транспортных узлов РФ, России и Советского Союза, и это чувствуется. Здесь грандиозный ледокол "Ленин" - памятник нашей истории и большому человеческому подвигу. Это место и монумент, к которому должен прикоснуться любой житель РФ. Несомненно, это туристический магнит, эмоциональный магнит мирового класса. Хочется сюда добавить современное качество туристического продукта, где, после того, как получишь сильное эмоциональное впечатление, можно комфортно остановиться в гостинице, получить гастрономическое разнообразие", - сказал глава Минвостокразвития, отметив, что турпоток из "сотен тысяч россиян и иностранцев должен превратиться в миллионы туристов".

Как добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, проект "Новый Мурманск" изначально рассматривался в качестве резидента территории опережающего развития "Столица Арктики", соответствующая заявка подана, получение статуса ожидается в ближайшее время.

О проекте

"Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей, предполагаемая полная стоимость проекта - около 10 млрд рублей. "Новый Мурманск" будет создан в рамках соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, сотрудничества с Министерством Дальнего Востока и Арктики и в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Начать строительство планируется в 2022 году.