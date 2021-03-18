В правительстве выразили обеспокоенность ростом цен на продовольствие на мировых рынках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ обеспокоено продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие, проводит сейчас анализ по ряду позиций, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На сегодняшний момент мы видим, что рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается, по пшенице есть определенная стабилизация, но если мы посмотрим на тот же сахар и подсолнечное масло - это плюс 30% с начала года, мировые цены. И, конечно, нас это беспокоит, и мы дополнительно сейчас анализ проводим по всем этим позициям", - сказал министр.

Глава Минэкономразвития также отметил, что инфляция в РФ сейчас находится либо на пике, либо близка к нему.

"Что касается, на пике мы или нет - мы либо на пике, либо близки к нему, вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдем вниз, вот что в настоящий момент нас беспокоит", - сказал министр.

Решетников добавил, что ситуация с ростом цен в РФ связана с внешними рынками. "Нам очень важно, чтобы мы увидели стабилизацию внешней среды. Потому что то, что мы сейчас имеем, то есть то, с чем мы боремся, имеет не внутреннюю природу, это не внутрироссийская природа всего этого, это все внешние вещи на фоне стабилизации курса, но, тем не менее, цены растут и мы должны учитывать это в наших решениях и на это реагировать", - добавил глава Минэкономразвития.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.

Как отмечалось в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Март 2021 года", в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнется снижение темпов роста цен.