МЭР: решения по пошлинам на экспорт подсолнечника и масла должны приниматься комплексно

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Решение по продлению экспортной пошлины на подсолнечник должно приниматься комплексно с решением по введению экспортных пошлин на растительное масло, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Обсуждаются и готовятся разные варианты, и то, что вы говорите, речь идет о семечке. Понятно, что вводить [экспортную пошлину] надо комплексно - и по семечке, и по подсолнечному маслу. Там есть некий разрыв по датам, сбор семечки начинается с одного момента и потом начинается производство масла", - отметил министр.

По его словам, решения по экспортным пошлинам пока нет. "Какие объемы и в какие сроки - это сейчас обсуждается, в том числе на рабочей группе подкомиссии, которую я возглавляю", - добавил Решетников.

"Я думаю, те параметры, которые мы получим, точно будем обсуждать на уровне правительства РФ, потому что там большой комплекс вопросов придется затронуть. В том числе фактор отношений внутри Евразийского экономического союза. Как вы понимаете, у нас границы открыты и надо неким образом провести консультации, это возможно потребует синхронизации с коллегами по союзу, а у них вполне возможно свое мнение по этому вопросу", - добавил министр.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что правительство обсуждает сроки введения демпфера на растительное масло, который затронет не только подсолнечное масло. По его словам, введение демпфера не будет мгновенным и у бизнеса будет возможность подготовиться.

Об экспортной пошлине

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 руб. и 110 руб. за литр соответственно.