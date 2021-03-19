Японская компания подаст апелляцию на решение суда о запрете перезапуска ее АЭС

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Адвокаты Japan Atomic Power Company (JAPC, "Японская атомная энергетическая компания") в пятницу намереваются подать апелляцию на решение окружного суда города Мито, который запретил перезапуск АЭС "Токай-2", расположенной в соседней с Токио префектуре Ибараки. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что JAPC считает постановление суда неприемлемым и будет добиваться его отмены.

Окружной суд Мито в четверг запретил перезапуск АЭС "Токай-2", аргументировав свое решение тем, что планы эвакуации живущего поблизости от станции населения в случае аварии являются неполными и недостаточно надежными. Согласно действующему законодательству, планы эвакуации должны затрагивать территорию в радиусе 30 км вокруг атомного объекта, а в случае с "Токай-2" соответствующие планы были сформулированы не для всех населенных пунктов. В радиусе 30 км от этой АЭС проживает свыше 940 тыс. человек.

В 2018 году власти Японии одобрили продление сроков эксплуатации атомной электростанции "Токай-2" на 20 лет. Станция была открыта в 1978 году - согласно японскому законодательству, срок эксплуатации любой атомной станции в стране составляет 40 лет, но может быть продлен соответствующим решением властей. С того времени оператор станции безуспешно пытается добиться разрешения на перезапуск станции.

Согласно существующим в Японии нормам, перезапуск даже отключенных для проведения профилактических работ реакторов АЭС возможен только в случае наличия разрешения со стороны властей города и префектуры, где эта станция расположена. В этом кроется основная проблема перезапуска японских АЭС - местные власти в большинстве своем выступают против возобновления работы АЭС, повинуясь общественному мнению. Солидная часть жителей Японии, опасаясь повторения трагедии АЭС "Фукусима-1", также выступает против использования атомной энергетики, поэтому перезапуску каждого энергоблока предшествуют длительные и изнурительные переговоры между правительством и региональными властями. Но даже получение разрешения от властей не гарантирует перезапуск станции - местные жители по собственной инициативе способны обжаловать соответствующее решение в суде, как и вышло в случае с АЭС "Токай-2".

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. В настоящий момент в Японии вырабатывают энергию два реактора на АЭС "Гэнкай" и еще один на АЭС "Сэндай", остальные объекты проходят проверку на безопасность. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.