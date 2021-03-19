Омбудсмен в сфере МСП предложила включить рост выручки бизнеса в KPI ведомств

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Рост выручки коммерческих предприятий, который одновременно приводит к увеличению налоговых отчислений, должен стать одним из ключевых показателей эффективности (KPI) федеральных и региональных профильных ведомств. Такое мнение высказала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова в ходе беседы в соцсети ClubHouse, организованной совместно с журналистами ТАСС и посвященной решению проблем бизнеса, связанных с пандемией коронавируса.

"Нам нужно совместить целевые задачи бизнеса и целевые задачи власти. Понятно, что они далеко не всегда одинаковые. Но в плане развития они едины - чем больше бизнес зарабатывает, тем больше он платит налогов, растет ВВП", - сказала она, предложив включить "рост выручки бизнеса" в число ключевых показателей профильных ведомств, в том числе в регионах России.

"Надо сделать так, чтобы предприниматель, находясь на каждом этапе эволюционной цепочки - от самозанятого до крупного бизнеса, - имел возможность зарабатывать, инвестировать и развиваться, чтобы это было прозрачно, потому что тогда к предпринимателю приходят инвесторы, он может выйти на IPO. Если мы решим проблемы прозрачности отраслей, безопасности и прибыльности бизнесов, нам не надо будет никого поддерживать. Я бы фокус всего того, что делается, направила на эти вещи. И ушла от слов "спасение", "поддержка", - добавила Татулова.

В обсуждении также принимали участие глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, гендиректор АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" Юлия Алферова, представители столичного бизнеса.