В СФ предлагают обязать рыбаков доставлять улов до магазинов после обработки на судне

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа сенаторов предлагает обязать рыбаков-прибрежников доставлять улов после первичной обработки до рыбоперерабатывающих предприятий или торговых сетей в субъектах РФ. Об этом говорится в сенаторских поправках ко второму чтению законопроекта о возможности первичной обработки улова водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства (есть в распоряжении ТАСС).

Авторами поправок стали первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, заместитель председателя комитета палаты по социальной политике Татьяна Кусайко и замглавы комитета по экономической политике Константин Долгов.

"Поправкой реализуется замечание правительства РФ в части дополнения законопроекта положениями, устанавливающими обязательность доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, и произведенной из них продукции на рыбоперерабатывающие предприятия и (или) в торговые сети субъектов РФ", - говорится в документе.

Как ранее уточнял ТАСС сенатор Долгов, в последнее время участились случаи, когда сотрудники контролирующих органов накладывают штрафы на рыбаков-прибрежников за потрошение и обескровливание рыбы на борту. Сами рыбаки аргументируют свои действия тем, что в Северном морском бассейне прибрежные рейсы могут длиться по несколько суток, в то время как без первичной обработки рыба-сырец способна храниться не более двух-пяти часов, подчеркивал сенатор.

В ноябре 2020 года группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности первичной обработки улова водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства. Согласно документу, при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается проводить обработку уловов водных биологических ресурсов путем потрошения, обескровливания. Вступление указанной нормы запланировано на 1 июля 2022 года, до этого момента инициативой также разрешается обработка путем обезглавливания.