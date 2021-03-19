МТС проведет до конца 2021 года buy back на сумму до 15 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет директоров МТС на заседании 18 марта одобрил проведение программы обратного выкупа акций (buy back) на сумму до 15 млрд рублей сроком до конца 2021 года, говорится в сообщении компании.

Buy back коснется обыкновенных акций МТС, в том числе представленных в виде ADS. Дополнительные детали по программе обратного выкупа будут раскрыты позднее, сообщили в компании.

В конце марта 2020 года МТС также запустила программу buy back на сумму до 15 млрд руб., которую компания проводила через свое дочернее предприятие ООО "Бастион".

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 43,19% уставного капитала МТС (13,87% акций компании и АДР на 29,32% акций МТС).