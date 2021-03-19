Глава ФССП заявил о взыскании почти 700 млрд рублей в год пандемии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Судебные приставы России в минувшем году, несмотря на переход на дистанционную работу, взыскали долгов почти на 700 млрд рублей (всего 696 млрд руб. - прим. ТАСС). Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на заседании коллегии ФССП по итогам работы в 2020 году.

"В пользу различных категорий взыскателей взыскано порядка 700 млрд рублей, в том числе в пользу физических лиц - 86 млрд рублей, юридических лиц - более 338 млрд рублей", - сообщил он.

В бюджет и внебюджетные фонды взыскано 274 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Сумма исполнительского сбора (7% от принудительно взыскиваемых сумм, но не менее 500 рублей - прим. ТАСС) превысила 25 млрд рублей (в 2018 году - 10,6 млрд, в 2019 году - 21 млрд рублей).

По словам директора ФССП, за последние четыре года судебные приставы взыскали в общей сложности около 3 трлн рублей, из них порядка 1 трлн рублей - в бюджеты всех уровней.